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Giriş Tarihi: 28.9.2021

Prens Charles TV kanalı kurdu

Prens Charles TV kanalı kurdu
İngiliz Kraliyet ailesinden Prens Charles, iklim kriziyle ilgili programları destekleyecek bir televizyon kanalı kurdu. Amazon Prime'daki RE:TV isimli kanal, Prens Charles'ın çevreye daha duyarlı bir dünya için dünyanın dört bir yanından seçtiği projelere dikkat çekecek. Kanal sürdürülebilir moda, kahve üretimi ve genel olarak inovasyonla çevre konularını işleyen eski ve yeni filmlere yer verecek. "Hayatımın büyük bir kısmını hem halkın hem de şirketlerin iklim kriziyle ilgili sorun ve çözümleri dikkate alması için çaba harcayarak geçirdim" diyen Prens Charles, kararlı bir şekilde iklim krizine karşı eyleme geçmeyi savunuyor. DIŞ HABERLER
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Prens Charles TV kanalı kurdu
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