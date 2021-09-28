Roma’da gündem domuz istilası

İtalya
'nın başkenti Roma
'da son günlerde gündemi domuzlar belirliyor. Yaban domuzu akını artık öyle bir sorun ki, İtalyan
başkentinin yaklaşmakta olan belediye başkanlığı seçimleri için bir kampanya konusu haline geldi. Hayvanlar, genellikle boşaltılmayan çöplüklerden dökülen çöp yığınlarından dolayı son yıllarda giderek daha fazla şehre doğru yönelmişti. Popülist Beş Yıldız Hareketi
'nin üyesi olan şu anki Belediye Başkanı Virginia Raggi
, son günlerde domuzların ikinci dönem de seçilmek için yürüttüğü kampanyasını baltalamak amacıyla kullanıldığından şikâyet etti. DIŞ HABERLER