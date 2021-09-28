Rusya’da salgında yeni rekor: Son 24 saatte 852 ölüm

Rusya Korona Virüs ile Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre ülke genelinde son 24 saatte 21 bin 559 korona virüs vakası tespit edilirken, toplam vaka sayısı 7 milyon 464 bin 708'e yükseldi. Başkent Moskova'da son 24 saatte 3 bin 387 vaka görülmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 626 bin 918'e ulaştı. Ülkede son 24 saatte 852 kişi virüse yenik düşerken, günlük can kaybı sayısında ise rekor seviyeye ulaşıldı. Son veriyle birlikte ülkede korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 205 bin 531'e ulaştı. Moskova'da son 24 saatte 63 can kaybı yaşanırken, toplam bilanço 28 bin 853'e yükseldi.

Ülkede korona virüsten iyileşenlerin sayısı ise son 24 saatte 17 bin 368 artarak 6 milyon 635 bin 485'e çıktı.

Rusya'da en son 24 Eylül'de 828 ölüm ile günlük en yüksek ölüm sayısına ulaşılmıştı. Ülkede bugün nüfusun sadece yüzde 28'i korona virüse karşı tamamen aşılandı.

