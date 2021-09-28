Şimdi de Popocatepetl faaliyete geçti

İSPANYA
'DA, 50 yılın ardından faaliyete geçen La Palma
adasındaki Cumbre Vieja Yanardağı'ndan sonra Meksika
'daki Popocatepetl Yanardağı
'nda da patlamalar meydana geldi. Morelos
ve Puebla
kentlerinin sınırındaki yanardağda yaşanan patlamalar sonrası kül ve duman bulutu oluştu. Duman ve kül, bin 500 metre yüksekliğe ulaştı. Vatandaşları zehirlenmelere karşı uyaran uzmanlar, söz konusu bölgelerde pencerelerin kapalı tutulması ve dışarıya çıkanların ağız ve burunlarını ıslak bezle kapatmalarını tavsiye etti. Popocatepetl, en son 17 Eylül'de kül ve duman püskürtmüştü. DIŞ HABERLER