Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Şimdi de Popocatepetl faaliyete geçti
Giriş Tarihi: 28.9.2021

Şimdi de Popocatepetl faaliyete geçti

Şimdi de Popocatepetl faaliyete geçti
İSPANYA'DA, 50 yılın ardından faaliyete geçen La Palma adasındaki Cumbre Vieja Yanardağı'ndan sonra Meksika'daki Popocatepetl Yanardağı'nda da patlamalar meydana geldi. Morelos ve Puebla kentlerinin sınırındaki yanardağda yaşanan patlamalar sonrası kül ve duman bulutu oluştu. Duman ve kül, bin 500 metre yüksekliğe ulaştı. Vatandaşları zehirlenmelere karşı uyaran uzmanlar, söz konusu bölgelerde pencerelerin kapalı tutulması ve dışarıya çıkanların ağız ve burunlarını ıslak bezle kapatmalarını tavsiye etti. Popocatepetl, en son 17 Eylül'de kül ve duman püskürtmüştü. DIŞ HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Şimdi de Popocatepetl faaliyete geçti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA