Almanya’da seçim tartışmaları | Hezimet sonrası CDU/CSU karıştı: İstifa çağrısı...

CDU'dan Rheinland-Pfalz eyalet meclisi üyesi Ellen Demuth, Twitter'daki mesajında,"Armin Laschet, siz kaybettiniz. Lütfen bunu görün ve kabul edin. CDU'nun zarar görmesine meydan vermemek için istifa edin" çağrısını yaptı.

CDU Genel Başkanı Laschet ise bu tartışmalardan zaman kazanarak liderliğini korumayı amaçlıyor. Laschet, Sosyal Demokratlar (SPD) ve Yeşiller (Die Grüne) ile Hür Demokratlar (FDP) arasında hükümet kurulamaması durumunda hükümeti kurmaya en yakın isim olarak görülüyor.