Egemen eşitliğe dayalı anlaşma

KUZEY Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar
, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres
ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis
ile üçlü görüşmesin ardından açıklamalarda bulundu. 60 yıldır yapılan görüşmelerden bir sonuç çıkmadığı için aynı anlayışla bu görüşmelerin sürdürülemeyeceğini belirten Tatar, "Biz egemen eşitliğe dayalı yan yana yaşayan iki ayrı devletin işbirliğiyle bir anlaşmanın olabilmesi için yine bunu hem karşı tarafa hem Genel Sekretere anlattık" değerlendirmesini yaptı.
RUM LİDERDEN İTİRAF
KIBRIS'IN eski Kıbrıs, Doğu Akdeniz'in de eski Doğu Akdeniz olmadığını, dünyanın şartlarının ve önceliğinin değiştiğini ifade eden Tatar, üçlü görüşmede Rum lider Anastasiadis'in Annan Planı'na Rum tarafının "hayır diyerek fırsatı kaçırdığı" pişmanlığını itiraf ettiğini söyledi.