Ekvador’da cezaevinde çıkan çatışmada ölü sayısı 100’e ulaştı

Hapishanede ölü sayısının daha da artabileceğine dikkati çeken Garzon, polis ve savcılık personelinin cesetlerin teşhisi için çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Garzon, çok büyük bir trajediyle karşı karşıya kaldıklarına vurgu yaparak, "Organize suç grupları arasındaki bu mücadele ve içerdeki güç savaşı, maalesef bu seviyelere ulaştı, durum gerçekten korkunç." dedi.

Öte yandan Ekvador Devlet Başkanı Guillermo Lasso, hapishanelerde olağanüstü hal ilan etti.

Lasso'nun Savunma Bakanı, bölge valisi ve diğer yetkililerle beraber olaylara ilişkin basın toplantısı düzenleyeceği açıklandı.

Cezaevi çevresinde askerlerin geniş güvenlik önlemleri aldığı bilgisi paylaşıldı.