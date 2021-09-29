Fransa BMGK’nın değişmesini istiyor

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan
'ın, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi
(BMGK
) için reform çağrısını değerlendiren Fransa Dışişleri Bakanlığı, BMGK'nın genişletilmesi teklifine destek verdiklerini bildirdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Agnes von der Mühll
, bir gazetecinin " Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM üyelerinin haklarını genişletmek için BMGK 5 daimi üyesini 'köşeye sıkıştırmak' amacıyla bir yol haritasının bulunduğunu açıkladı. Bu konuda Fransa ne düşünüyor?" sorusuna yazılı yanıt verdi. Mühll, "Fransa BMGK'nin genişletilmesini uzun zamandır destekliyor. Fransa, hem daimi hem geçici olmak üzere her iki kategoride BMGK'nin genişletilmesinden yana" ifadesini kullandı.