İngiltere’de yakıt krizinin bilançosu ağırlaşıyor

İngiltere'de tır ve kamyon şoförü eksikliği nedeniyle oluşan akaryakıt tedarik sorununun, kanser hastalarının randevularının ertelemesine neden olduğu bildirildi. The Guardian'da yer alan habere göre, ülkedeki yakıt krizi nedeniyle başkent Londra'nın en büyük hastanelerinden University College Hastanesinde bu hafta randevularına gidecek olan çok sayıda kanser hastasına, "randevularının yeniden ayarlanması" gerektiği söylendi.

Bir hastane sözcüsü, "az sayıda" hastanın randevularının yeniden düzenlendiğini doğruladı ancak acil tedavi gerektiren hiçbir hastanın tedavisinin de ertelenmeyeceğini belirtti.

SON DAKİKA: İngiltere'de akaryakıt istasyonu kuyruklarında skandal görüntüler

SON DAKİKA: İngiltere'de akaryakıt istasyonu kuyruklarında skandal görüntüler

Sözcü, "Acil olmayan hasta taşıma sağlayıcımız tarafından hastanelerimize getirilecek hastalar için önümüzdeki birkaç gün içinde az sayıda ayakta tedavi randevusu düzenleyerek, mümkün olan yerlerde sanal randevular sunuyoruz." dedi.