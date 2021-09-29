İşte Soçi’deki kritik zirvenin şifreleri: Türkiye bu mesajı verecek

Orta Doğu Uzmanı Haydar Oruç, Soçi Zirvesi'nin yüz yüze yapılmasının çok önemli olduğunu kaydederek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'in bir araya gelmesi büyük önem arz ediyor. İki lider bir araya geldiğinde en şiddetli sorunları bile çözme kabiliyeti gösterdi." dedi. Gündemin ana maddesinin Suriye ve özellikle İdlib olduğunu kaydeden Haydar Oruç, Soçi Mutabakatı'nda alınan mesafe ile diğer (enerji, turizm...) gibi işbirliği konularının da gündeme geleceğini kaydetti.

Orta Doğu Uzmanı Haydar Oruç

Haydar Oruç, "Görüşme konularından biri Azerbaycan olacaktır. Karabağ Zaferi'nin yıl dönümünü kutluyoruz. Rusya'nın burada bir sıkıntısı vardı. Türkiye'nin desteklediği Azerbaycan Karabağ'ı özgürleştirmişti. Yapılan muharebelerde Türk İHA/SİHA'larının, Ermenistan'a verilen Rus hava savunma sistemlerine büyük bir zarar verdiğini ve hakimiyetlerini yıktığını görmüştük. Rusya bundan çok rahatsız olmuştu. Çünkü; Rusya'nın silah pazarı ekonomileri için çok önemli. Bu konuda da Rusya'dan silah sistemi satın alan ülkeler için bir rahatsızlık söz konusu olmuştu. Pek çok ülkenin yeni sistemleri Rusya'dan almak yerine Türkiye'den almak gibi bir emareleri olduğunu görmüştük. Bu Rusya'yı rahatsız ediyordu." dedi.

Görüşmede Libya konusunun da gündeme geleceğini dile getiren Haydar Oruç, "Türk İHA/SİHA'larının bölgedeki etkinliği nedeniyle Rusya'nın desteklediği güçler ile Paralı asker grubu Wagner'in hedefledikleri amaca ulaşamadığı ve Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni deviremediklerini görmüştük." sözlerini kullandı.

İdlib'de son dönemde rejim güçleri tarafından artan saldırılara dikkat çeken Haydar Oruç, Türkiye'nin bu konudaki tepkisini ve rahatsızlığını Rusya'ya dile getireceğini kaydederek, "Rus hava unsurlarının rejimin saldırılarına destek olması Türkiye tarafından büyük bir rahatsızlıkla karşılanıyor. Rusya'nın buradaki rolü hem Astana sürecine hem de Soçi Mutabakatı'na aykırı, Türkiye'nin en büyük gündeme getirmek istediği ve itiraz ettiği nokta bu." dedi.