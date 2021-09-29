İşte Soçi’deki kritik zirvenin şifreleri: Türkiye bu mesajı verecek

Rusya'nın Soçi kenti bugün kritik bir zirveye ev sahipliği yapıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin Soçi'de görüşüyor.
Nişantaşı Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurşin Ateşoğlu Güney ve Orta Doğu uzmanı Haydar Oruç zirveyle ilgili sabah.com.tr'ye dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
TÜRKİYE VE RUSYA AÇISINDAN ÖNEMLİ
Prof. Dr. Nurşin Ateşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Soçi'ye yapacağı ziyaretin önemli olduğunu kaydederek, Soçi Mutabakatı'na vurgu yaptı. Suriye'de belirli konularda Rusya ile anlaşmazlıkların olduğunu dile getiren Ateşoğlu, "Soçi Mutabakatı'nın yaşatılması ve sürdürülmesi sadece Türkiye açısından değil, Rusya açısından da önemli" dedi. Ateşoğlu, Soçi Mutabakatı'nın İdlib bölgesinden gelebilecek olası bir göç dalgasının engelleme açısından kritik önemde olduğunun altını çizdi. Ateşoğlu görüşme ile bu konuda ortaya çıkan belirli anlaşmazlıkların giderileceğini ve tarafların anlaşmasını beklediğini kaydetti.
Nişantaşı Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurşin Ateşoğlu Güney
"RUSYA'NIN KESİN BİR DURUŞU YOK"
Suriye'deki PKK/PYD varlığının ABD tarafından bir enstrüman ve aparat olarak kullanıldığını belirten Ateşoğlu, "Türkiye, PKK/PYD'ye verilen desteğin müttefiklik ilişkisine sığmadığını ve bunun sonlandırılması gerektiğini ifade etmişti. Rusya ile de aynı konuyu paylaşacaktır." ifadelerini kullandı. Ateşoğlu, bölgedeki jeopolitik mücadele açısından ABD'nin PKK/PYD varlığını vazgeçilmez olarak gördüğünü söyleyerek, "Rusya'nın da kesin bir duruşu yok" sözlerini kullandı.
Orta Doğu Uzmanı Haydar Oruç, Soçi Zirvesi'nin yüz yüze yapılmasının çok önemli olduğunu kaydederek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'in bir araya gelmesi büyük önem arz ediyor. İki lider bir araya geldiğinde en şiddetli sorunları bile çözme kabiliyeti gösterdi." dedi. Gündemin ana maddesinin Suriye ve özellikle İdlib olduğunu kaydeden Haydar Oruç, Soçi Mutabakatı'nda alınan mesafe ile diğer (enerji, turizm...) gibi işbirliği konularının da gündeme geleceğini kaydetti.
Orta Doğu Uzmanı Haydar Oruç"RUSYA BUNDAN RAHATSIZ OLMUŞTU"
Haydar Oruç, "Görüşme konularından biri Azerbaycan olacaktır. Karabağ Zaferi'nin yıl dönümünü kutluyoruz. Rusya'nın burada bir sıkıntısı vardı. Türkiye'nin desteklediği Azerbaycan Karabağ'ı özgürleştirmişti. Yapılan muharebelerde Türk İHA/SİHA'larının, Ermenistan'a verilen Rus hava savunma sistemlerine büyük bir zarar verdiğini ve hakimiyetlerini yıktığını görmüştük. Rusya bundan çok rahatsız olmuştu. Çünkü; Rusya'nın silah pazarı ekonomileri için çok önemli. Bu konuda da Rusya'dan silah sistemi satın alan ülkeler için bir rahatsızlık söz konusu olmuştu. Pek çok ülkenin yeni sistemleri Rusya'dan almak yerine Türkiye'den almak gibi bir emareleri olduğunu görmüştük. Bu Rusya'yı rahatsız ediyordu." dedi.
Görüşmede Libya konusunun da gündeme geleceğini dile getiren Haydar Oruç, "Türk İHA/SİHA'larının bölgedeki etkinliği nedeniyle Rusya'nın desteklediği güçler ile Paralı asker grubu Wagner'in hedefledikleri amaca ulaşamadığı ve Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni deviremediklerini görmüştük." sözlerini kullandı.
İdlib'de son dönemde rejim güçleri tarafından artan saldırılara dikkat çeken Haydar Oruç, Türkiye'nin bu konudaki tepkisini ve rahatsızlığını Rusya'ya dile getireceğini kaydederek, "Rus hava unsurlarının rejimin saldırılarına destek olması Türkiye tarafından büyük bir rahatsızlıkla karşılanıyor. Rusya'nın buradaki rolü hem Astana sürecine hem de Soçi Mutabakatı'na aykırı, Türkiye'nin en büyük gündeme getirmek istediği ve itiraz ettiği nokta bu." dedi.