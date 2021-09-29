Koronavirüs salgınındaki sırlar ifşa oldu! Olay yaratan gelişme

Dünyayı etkisi altına alan bir buçuk yıldan fazladır tüm hayatı tepetaklak eden koronavirüs salgınında yaşanan yeni bir gelişme, bomba etkisi yarattı. Koronavirüsün kökenlerine dair yapılan araştırmalarla ilgili aylardır ortaya atılan iddialar, bu kez bulgularla birlikte desteklendi.

Virüsün ortaya çıkış şekliyle ilgili soruşturmalar devam ederken, yeni yayınlanan bir kitap tüm iddialara ışık tuttu.

LABORATUVARDA SIRA DIŞI HAREKETLİLİK

Araştırmacı gazeteci Sharri Markson imzasıyla yayınlanan "Wuhan'da aslında neler oldu?" kitapta, Wuhan laboratuvarında ilk günden itibaren yaşanan hareketliliği ortaya koydu.