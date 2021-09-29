Kuzey Kore’den şok hamle! Hipersonik füze fırlattılar

KULLANIMA HAZIR HALE GELDİ

"Hwasong-8" ile, Kuzey Kore ilk defa söz konusu silahlara daha hızlı ve etkin hareket kabiliyeti sağlayan yakıt ampulünü de kullanıma hazır hale getirdi. Kuzey Kore analisti Ankit Panda, füze yakıt ampulünün kullanılmasını savunma sistemi açısından "önemli bir kilometre taşı" olarak niteledi.