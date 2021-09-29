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Giriş Tarihi: 29.9.2021 11:08 Son Güncelleme: 29.9.2021 11:25

Kuzey Kore'den şok hamle! Hipersonik füze fırlattılar

AA
Kuzey Kore’den şok hamle! Hipersonik füze fırlattılar

Kuzey Kore, hipersonik füze fırlattı. Hwasong-8” adı verilen füzeyi test eden Kuzey Kore ilk defa söz konusu silahlara daha hızlı ve etkin hareket kabiliyeti sağlayan yakıt ampulünü de kullanıma hazır hale getirdi. Füze yakıt ampulünün kullanılmasının savunma sistemi açısından “önemli bir kilometre taşı” olduğu ifade edildi.

Kuzey Kore'nin yeni tip bir hipersonik füze denediği bildirildi. Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre, "Hwasong-8" adı verilen füze dün başarıyla test edildi.

KULLANIMA HAZIR HALE GELDİ

"Hwasong-8" ile, Kuzey Kore ilk defa söz konusu silahlara daha hızlı ve etkin hareket kabiliyeti sağlayan yakıt ampulünü de kullanıma hazır hale getirdi. Kuzey Kore analisti Ankit Panda, füze yakıt ampulünün kullanılmasını savunma sistemi açısından "önemli bir kilometre taşı" olarak niteledi.

ÜLKENİN "EN ÖNEMLİ 5 YENİ SİLAH SİSTEMİNDEN BİRİ

Devlet medyası yeni tip füzenin ülkenin "stratejik" silahlarına katkı sağlayacağına ve ülkenin "en önemli 5 yeni silah sisteminden biri" olduğuna işaret etti.

SON 1 AYDA 3'ÜNCÜ KEZ FÜZE DENEMESİ

Kuzey Kore son 1 ayda 3'üncü kez füze denemesi gerçekleştirmiş oldu.

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Kuzey Kore'den şok hamle! Hipersonik füze fırlattılar
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