Putin’den Başkan Erdoğan’a Sputnik V aşı önerisi

PUTİN'DEN ERDOĞAN'A SPUTNİK V AŞISI ÖNERİSİ

Erdoğan ise sohbet sırasında Putin'e antikor seviyesini sormasına üzerine Putin, "Hatırladığıma göre 15-16 seviyesinde" diyerek karşılık verdi. Geçtiğimiz haftalarda Kremlin Sarayı'nda çalışan bir kişinin korona virüs testinin pozitif çıktığını hatırlatan Putin, "Farklı yöntemlerle hesaplama yapılıyor. Vücudumdaki antikor seviyesinin yüksek olduğunu söylediler.

Çevremde 30'a yakın kişi zamanında aşı olmadıkları için hastalandı. Sabahtan akşama dek tüm gün beraber çalıştığım yardımcım hastalandı. Benim ise antikor seviyem yüksek. Korona virüsle enfekte olmuş biriyle tüm günümü geçirmem rağmen hasta olmadım. Siz de güçlendirici doz yaptırma zamanınız gelince bu dozu vaktinde ve Spuntik V aşısı ile yaptırın" diyerek tavsiyede bulundu.



Erdoğan ise Putin'in tavsiyesi üzerine, "Daha önce aşılandım. Üçüncü doz aşımı Pfizer/BioNTech yaptırdım" diye karşılık verdi. Putin ise, "Bir dahaki sefere artık" dedi.

İkilinin bu diyaloğunun ardından Erdoğan konuttan ayrılarak, Soçi Uluslararası Havaalanı'na hareket etti.