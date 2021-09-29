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Giriş Tarihi: 29.9.2021

Saakaşvili ülkesi Gürcistan’a dönüyor

Saakaşvili ülkesi Gürcistan’a dönüyor
UKRAYNA'DA yaşayan ve Ulusal Reform İcra Komitesi Başkanı olan eski Gürcistan Devlet Başkanı Mihail Saakaşvili, ülkesine dönüyor. 2013'de ülkesini terk eden ve hakkında gıyabi tutuklama kararı olduğu için Gürcistan'a dönemeyen Saakaşvili, "Tiflis'te sizlerle birlikte olmak, iradenizin ifadesini korumak, Gürcistan'ın kurtarılmasında yer almak için 2 Ekim akşamına bilet aldım. Çocuklarınızın bir geleceği olması için mücadele etmeye hazırlanıyorum" dedi. Devlet yetkilileri ise Saakaşvili'nin gelmesi halinde tutuklanacağını açıklamıştı. Saakaşvili'nin döneceği tarihte Gürcistan'da yerel seçimler gerçekleştirilecek.
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Saakaşvili ülkesi Gürcistan’a dönüyor
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