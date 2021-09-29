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Giriş Tarihi: 29.9.2021

Soçi’de İdlib masada olacak

BETÜL USTA BETÜL USTA
Soçi’de İdlib masada olacak
Dışışleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Soçi'de bugün Putin ile gerçekleştireceği görüşmenin gündeminin ağırlıklı olarak Suriye, İdlib ve ticari ilişkiler olduğunu söyledi. Çavuşoğlu, görüşmede insani yardımlar ve Libya'nın da gündeme gelebileceğini ifade etti. Çavuşoğlu, Mısır'a gelecek dönemde üst düzey bir ziyaret planlanıp planlanmadığına ilişkin "Onlardan gelen heyetle yapılan toplantı ve sonrasındaki ortak açıklama geleceğe yönelik olumlu. Şu anda bakan ve cumhurbaşkanı düzeyinde planlanan ziyaret yok" dedi.
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Soçi’de İdlib masada olacak
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