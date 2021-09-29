SON DAKİKA! Bilim insanlarından dünyayı şoke eden uyarı: Korkunç felaketler görecekler…

Dünya bu son dakika haberini konuşuyor: Küresel ısınma nedeniyle buzullar eriyor, iklim değişiyor ve Dünyamız felakete doğru sürükleniyor. Son yıllarda dev fırtınalar, aşırı soğuklar ve orman yangınları gibi birçok felaket yaşanıyor.

Her ne kadar günümüzde karbon emisyonunu sıfırlamak ve kirliliği azaltmak için çeşitli adımlar atılsa da bilim insanlarına göre artık çok geç.

Science dergisinde geçtiğimiz gün yayınlanan yeni bir araştırmaya göre gelecek nesiller, çok daha fazla ekolojik felaketle karşı karşıya kalacak.