Suriye’den gelen tehditlere göz yummayız

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Akar, Suriye
'nin kuzeyine yönelik son dönemde artan hava saldırılarının ardından Rusya
Savunma Bakanı Sergey Şoygu
ile görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin soruya , "Görüşebiliriz" yanıtını verdi. Hava saldırılarına ilişkin Rusya tarafından Türkiye
'ye yapılan bir açıklamanın olup olmadığının sorulması üzerine Bakan Akar, "Onlar 'oradaki terörist gruplara karşı' bu saldırıları yaptıklarını söylüyorlar. Ama bu saldırılar sonucunda ne ölenlerin ne de kaçanların arasında terörist var. Biz Rusya ile yapılan anlaşma çerçevesindeki esaslara uyuyoruz. Karşı tarafın da mutabakattaki sorumluluklarına sahip çıkmasını bekliyoruz" dedi. Söz konusu saldırıların göçün tetiklenmesi ve radikalleşmenin artmasına neden olduğunu vurgulayan Akar, "Türkiye'nin artık ilave bir göçe tahammülü yok. Bunu herkes biliyor. Bu saldırılarla ayrıca oradaki insanları radikalleştiriyorsunuz. Saldırılarda evini, toprağını kaybeden insanın psikolojisini düşünün. Evini, toprağını geri almak için çözüm arayışına giriyor ve radikalleşme oluyor. Ateşkesin devamı, istikrarın sağlanması önemli. İnsanlar Suriye'nin kuzeyindeki topraklarına Türk Silahlı Kuvvetleri
kontrolündeki bölgelere gönüllü ve güvenli olarak, onurlu bir şekilde döndüler; zorla değil. Bunların 400 binden fazlası İdlib
bölgesinde. Tamamına baktığımızda ise 1 milyondan fazla kişi döndü" diye konuştu.
DİLEĞİMİZ SÜKUNET
Akar, "Dileğimiz sayın Cumhurbaşkanımızın sayın Putin ile yapacağı görüşmeyle tekrar mutabakat muhtırasının başlangıcındaki sükûnet haline dönülmesi, bir an önce ateşkesin kalıcı hale gelmesi için tarafların gerekli katkıyı sağlamasıdır" değerlendirmesinde bulundu.
TEMEL GÖREVİMİZ MİLLETİMİZİN GÜVENLİĞİ
TERÖR örgütü
PKK ve YPG arasında bir fark olmadığını vurgulayan Akar, "YPG tam anlamıyla PKK'nın kendisidir. Müttefiklerimizin bunların sözde elebaşları ile fotoğraf çektirmelerinin, onlara silah desteğinde bulunmalarının doğru olmadığını her fırsatta dile getiriyoruz. Son olarak sayın Cumhurbaşkanımız da bunu açık bir şekilde dile getirdi" dedi. Türkiye'nin mutabakat muhtıralarının gereklerini yerine getirdiğini belirten Akar, "Bizim en temel görevimiz hudutlarımızın ve asil milletimizin güvenliğidir. Güneyimizde bizim için herhangi bir riskin, tehdidin, tehlikenin oluşmasına müsaade etmeyeceğimizi başından beri söyledik, söylemeye devam ediyoruz" şeklinde konuştu.
IRAK İLE GÖRÜŞÜYORUZ
AKAR, terör örgütüne yönelik Irak
ile birlikte bir operasyon yapılması ihtimaline ilişkin "İletişim var. Biz Savunma Bakanı ile görüşüyoruz, arkadaşlarımız arazide muhatapları ile görüşüyor. Onlarla hudut güvenliğinde işbirliği yapmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.