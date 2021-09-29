Terörist elebaşı Mazlum Kobani’den skandal itiraf! ’Biden bana söz verdi’

"Buranın Afganistan gibi olmayacağına dair bize güvence verdiler. Politikanın tamamen farklı olduğunu söylediler." ifadelerini kullanan terörist elebaşının itiraf nteliğindeki bu sözleri, ABD ile yaptıkları kirli iş birliğini bir kez daha gözler önüne serdi.