Almanya’da Naziler için çalışmıştı... 96 yaşındaki sanık kayıplara karıştı

Almanya'da, Nazi döneminde 1943-1945 yıllarında Stutthof Nazi toplama kampında sekreter olarak görev yapan 96 yaşındaki Irmgard Furchner'in 11 binden fazla kişinin öldürülmesine yardım etmekten yargılanacağı dava öncesi kayıplara karıştığı bildirildi.

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Itzehoe Eyalet Mahkemesi Başkanı Dominik Gross, bugün başlayacak davaya gelmeyen ve firari kabul edilen Irmgard Furchner hakkında tutuklama emri çıkarıldığını açıkladı. Gross, davanın başlaması için sanığın yakalanıp yakalanmayacağına ve duruşmaya katılma salahiyetine sahip olup olmayacağına bakılacağını ifade etti.