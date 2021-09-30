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Giriş Tarihi: 30.9.2021 14:08

Almanya'da Naziler için çalışmıştı... 96 yaşındaki sanık kayıplara karıştı

AA
Almanya’da Naziler için çalışmıştı... 96 yaşındaki sanık kayıplara karıştı

Almanya'da İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi toplama kampında çalışan 96 yaşındaki Irmgard Furchner, soykırım davasındaki yargılanmasından hemen önce kayıplara karıştı.

Almanya'da, Nazi döneminde 1943-1945 yıllarında Stutthof Nazi toplama kampında sekreter olarak görev yapan 96 yaşındaki Irmgard Furchner'in 11 binden fazla kişinin öldürülmesine yardım etmekten yargılanacağı dava öncesi kayıplara karıştığı bildirildi.

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Itzehoe Eyalet Mahkemesi Başkanı Dominik Gross, bugün başlayacak davaya gelmeyen ve firari kabul edilen Irmgard Furchner hakkında tutuklama emri çıkarıldığını açıkladı. Gross, davanın başlaması için sanığın yakalanıp yakalanmayacağına ve duruşmaya katılma salahiyetine sahip olup olmayacağına bakılacağını ifade etti.

Bild gazetesinin haberinde, Quickborn kentindeki bir yaşlılar yurdunda kalan Furchner'ın bu sabah Norderstedt metro istasyona gitme hedefiyle yalnız başına bir taksiye bindiği ancak daha sonra izinin kaybolduğu kaydedildi.

Furchner, Stutthof Nazi toplama kampında yaptığı görev sırasında 11 binden fazla kişinin öldürülmesine yardımcı olmakla suçlanıyor.

Stutthof Nazi toplama kampında 65 bin kişinin öldüğü belirtiliyor.

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Almanya'da Naziler için çalışmıştı... 96 yaşındaki sanık kayıplara karıştı
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