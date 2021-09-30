Biden bize söz verdi

ABD'nin
terör örgütü PKK
/ YPG'ye desteği sürüyor. Terör örgütü YPG/PKK elebaşlarından "Mazlum Abdi" kod adlı Ferhat Abdi Şahin, ABD Başkanı Joe Biden
'ın, Afganistan
örneğinin aksine kendilerini terk etmeyeceği sözünü verdiğini iddia etti. Times
gazetesine konuşan teröristbaşı, "ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinden sonra insanlar korktu. Aynı durumla karşılaşacaklarından korktular" dedi.
ELÇİ GÖNDERMİŞLER
Biden yönetiminin buna hızlı yanıt verdiğini ve elçiler gönderdiğini öne süren teröristbaşı, "Buranın Afganistan olmadığı konusunda bize güvence verdiler. Politikanın tamamen farklı olduğunu söylediler" dedi. Haberde, ABD Merkez Kuvvetler
Komutanı General Frank McKenzie
'nin bölgeye gönderildiği, ayrıca ABD Dışişleri Bakanı Yardımcısı Joey Hood
'un da teröristbaşıyla görüştüğü belirtildi.
PKK İTİRAFI DA YAPTILAR
Haberde "Mazlum Abdi"nin terör örgütü PKK'nın üst düzey isimlerinden biri olduğuna inanıldığı, gençliğinde terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan
'a yakın olduğu da aktarıldı.