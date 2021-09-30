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Giriş Tarihi: 30.9.2021 15:45 Son Güncelleme: 30.9.2021 15:45

BioNTech'in kurucusu Özlem Türeci'den dikkat çeken ifadeler: Birkaç yıl daha aramızda olacak

AA
BioNTech’in kurucusu Özlem Türeci’den dikkat çeken ifadeler: Birkaç yıl daha aramızda olacak

BioNTech'i kurucusu Özlem Türeci'den koronavirüs ile ilgili dikkat çeken açıklamalar geldi. Eşi Prof. Dr. Uğur Şahin ile koronavirüse karşı geliştirdikleri aşı ile dünyanın en çok konuşulan isimlerinden bir olan Özlem Türeci koronavirüsün birkaç yıl daha aramızda olacağını ifade etti. Türeci, Covid-19'dan korkarak yaşamamamız gerektğini belirtirken hatırlatma dozu hakkında değerlendirmede bulundu...

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı geliştirdikleri aşı ile adından söz ettiren BioNTech şirketinin kurucularından Dr. Özlem Türeci, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Türeci , dünyanın Kovid-19'dan korkarak yaşamaması gerektiğini ifade ederken Covid-19'un bir süre daha aramızda olacağını belirtti.

BİRKAÇ YIL DAHA BİZLERLE BERABER OLACAK

Türeci, "The CNBC Conversation" programında Kovid-19 salgını ve aşı konularında açıklamalarda bulundu.

Kovid-19'un "halihazırda kontrol edilir hale gelmeye başladığını" vurgulayan Türeci, "salgından korkarak yaşanmaması gerektiğini, koronavirüsün birkaç yıl daha bizlerle beraber olacağını" ifade etti.

DESTEK DOZLARI TEK BAŞINA KORUYUCU GÖRÜNÜYOR

Özlem Türeci, BioNTech'in Kovid-19'un "yeni varyantlarını sürekli değerlendirmeye aldığını ve başka varyantların da ortaya çıkacağını" belirterek "Şu anda mevcut tüm varyantlar için, azalan bağışıklık yanıtını tekrar yüksek seviyelere çeken destek dozları tek başına koruyucu görünüyor." diye konuştu.

SALGINDAN ÇIKIŞ KLAVUZU

Türeci, öte yandan, varyantları gözlemlemek zorunda olduklarını, yeni ortaya çıkacaklarda durumun bu olmayabileceğini, böyle bir şey yaşanması halinde yeni varyanta adapte olmak konusunda hızlı davranabilmek amacıyla kendilerini hazırladıklarını kaydetti.

Kovid-19 salgınından çıkış yoluna kılavuzluk edecek daha fazla veriye ihtiyaç duyduklarına işaret eden Türeci, gelecekte destek dozlarının "her 12 ila 18 ayda bir" yapılabileceğini öngördü.

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BioNTech'in kurucusu Özlem Türeci'den dikkat çeken ifadeler: Birkaç yıl daha aramızda olacak
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