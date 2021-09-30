BioNTech’in kurucusu Özlem Türeci’den dikkat çeken ifadeler: Birkaç yıl daha aramızda olacak

SALGINDAN ÇIKIŞ KLAVUZU

Türeci, öte yandan, varyantları gözlemlemek zorunda olduklarını, yeni ortaya çıkacaklarda durumun bu olmayabileceğini, böyle bir şey yaşanması halinde yeni varyanta adapte olmak konusunda hızlı davranabilmek amacıyla kendilerini hazırladıklarını kaydetti.

Kovid-19 salgınından çıkış yoluna kılavuzluk edecek daha fazla veriye ihtiyaç duyduklarına işaret eden Türeci, gelecekte destek dozlarının "her 12 ila 18 ayda bir" yapılabileceğini öngördü.