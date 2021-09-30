Dünya ‘kendini arayan adam’ı konuşuyor!

Dünya basının peşinde olduğu Beyhan Mutlu'nun ise, "Bir arkadaşımla birlikte alkol aldıktan sonra ormanlık alanda uyuyakalmışım. Arkadaşım bana ulaşamayınca kayıp ihbarında bulunmuş. Uyandığımda bir baktım etrafta arama ekiplerini gördüm. Yanlarına gittim. Kayıp bir şahsı arıyorlarmış. Ben de arayayım dedim. Meğer kayıp benmişim, ben ekiplerle kendimi arıyormuşum. Arkadaşım beni bulamayınca ihbarda bulunmuş. Ne gerek var öyle şeylere" dediği belirtildi.

Kurtarma ekibiyle birlikte kendisini arayan Beyhan Mutlu SABAH'A konuştu! "Ne gerek var üle şeye beya"