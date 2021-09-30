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Giriş Tarihi: 30.9.2021 14:37 Son Güncelleme: 30.9.2021 14:51

Dünya ‘kendini arayan adam’ı konuşuyor!

İHA
Dünya ‘kendini arayan adam’ı konuşuyor!

Bursa’nın İnegöl ilçesinde arama kurtarma ekiplerinin, ormanda kaybolan adamı, kayıp adamla birlikte araması, dünya gündemine oturdu. Alkolün etkisiyle arkadaşlarının yanından ayrılarak ormanlık alana giden Beyhan Mutlu’nun ekiplerle birlikte kendisini arama çalışmalarına katıldığı ortaya çıkmıştı. Komedi filmlerini aratmayan olay, dünya manşetlerine konu oldu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kendisine yönelik arama çalışmalarına katılmasıyla ünlenen Beyhan Mutlu, dünya basınında da gündem oldu.

İnegöl'de yapılan kayıp ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmalarında 'kendisini arayan' Beyhan Mutlu isimli vatandaş, İngiliz ve Amerikan basınında da gündem oldu.

DÜNYA ONU KONUŞUYOR

Amerikan Fox News, haberi, "'Kayıp' Türk kendisini arama ekibine katıldı" diye verdi.

New York Post ise, "Akıllara durgunluk veren yeni bir habere göre, bir ormanda kaybolduğu bildirilen bir Türk, arama operasyonuna kendisi katıldı.' ifadelerini kullandı.

İngiliz Metro da haberi okuyucularına "Kayıp adam kendini bulmak için aramaya katıldı" başlığıyla sundu.

Dünya basının peşinde olduğu Beyhan Mutlu'nun ise, "Bir arkadaşımla birlikte alkol aldıktan sonra ormanlık alanda uyuyakalmışım. Arkadaşım bana ulaşamayınca kayıp ihbarında bulunmuş. Uyandığımda bir baktım etrafta arama ekiplerini gördüm. Yanlarına gittim. Kayıp bir şahsı arıyorlarmış. Ben de arayayım dedim. Meğer kayıp benmişim, ben ekiplerle kendimi arıyormuşum. Arkadaşım beni bulamayınca ihbarda bulunmuş. Ne gerek var öyle şeylere" dediği belirtildi.

Kurtarma ekibiyle birlikte kendisini arayan Beyhan Mutlu SABAH'A konuştu! "Ne gerek var üle şeye beya"

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Dünya ‘kendini arayan adam’ı konuşuyor!
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