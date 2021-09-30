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Giriş Tarihi: 30.9.2021 13:46

İşgalci İsrail askerleri bir Filistinliyi daha katletti

AA
İşgalci İsrail askerleri bir Filistinliyi daha katletti

İsrail’in Filistin halkına yönelik zulmü devam ediyor. Dün işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde, bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla ateş açtığı Filistinli kadını öldüren İsrail polislerinin ardından bu kez de Gazze'nin doğusunda bir Filistinli İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu öldü.

Gazze'nin orta kesimindeki El-Bureyc Mülteci Kampı'nın doğusunda bir Filistinli İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybetti.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Muhammed Muhammed Abdulkerim Ammar (41) İsrail ile Gazze arasında bulunan ayrım duvarı yakınlarında bir İsrail askeri tarafından boynundan vuruldu.

Filistinli Ammar olay yerinde hayatını kaybederken, konuya dair herhangi detay açıklanmadı.

İsrail güçleri, bugün Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da biri kadın 2 Filistinliyi daha ateş açarak öldürmüştü.

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İşgalci İsrail askerleri bir Filistinliyi daha katletti
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