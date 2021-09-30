İspanya’dan sonra ABD’de de yanardağ patlaması: Kırmızı koda geçildi

Patlamanın evlerin bulunduğu bölgede olmadığı, lavların tamamının Hawaii Yanardağlar Ulusal Parkı'nda gerçekleştiği bilgisi paylaşıldı. USGS yetkilisi Ken Hon yaptığı açıklamada, lavların yerleşim yerine doğru hareket ettiğine yönelik işaret görülmediğini belirterek volkan faaliyetlerinin parkın içinde olduğunu bildirdi.