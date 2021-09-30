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Giriş Tarihi: 30.9.2021 11:32

İspanya'dan sonra ABD'de de yanardağ patlaması: Kırmızı koda geçildi

AA
İspanya’dan sonra ABD’de de yanardağ patlaması: Kırmızı koda geçildi

İspanya'da La Palma Adası'nda 19 Eylül'den bu yana aktif olan Cumbre Vieja yanardağı lav püskürtmeye devam ederken benzer bir haber de ABD'den geldi.  ABD'nin Hawaii eyaletindeki Kilauea Yanardağı yeniden faaliyete geçti. Patlamaya ilişkin görüntülerde kraterin lavla kaplandığı ve dalgalı volkanik gaz bulutlarının havaya yükseldiği gözlendi. Yanardağ için alarm seviyesi, "yerde ve havada olası tehlikeli aktivite" anlamına gelen "kırmızı"ya yükseltildi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Kilauea Yanardağı'nın Halemaumau kraterinde patlama meydana geldiğini duyurdu. Kraterde meydana gelen patlamanın kaydedildiği görüntülerde, kraterin lavla kaplandığı ve dalgalı volkanik gaz bulutlarının havaya yükseldiği gözlendi.

Patlamanın evlerin bulunduğu bölgede olmadığı, lavların tamamının Hawaii Yanardağlar Ulusal Parkı'nda gerçekleştiği bilgisi paylaşıldı. USGS yetkilisi Ken Hon yaptığı açıklamada, lavların yerleşim yerine doğru hareket ettiğine yönelik işaret görülmediğini belirterek volkan faaliyetlerinin parkın içinde olduğunu bildirdi.

KIRMIZI KOD

Patlamanın ardından yanardağ için alarm seviyesi, "yerde ve havada olası tehlikeli aktivite" anlamına gelen "kırmızı"ya yükseltildi.

Dünyanın en aktif volkanlarından Kilauea'da 1983'ten bu yana patlamalar oluyor.

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İspanya'dan sonra ABD'de de yanardağ patlaması: Kırmızı koda geçildi
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