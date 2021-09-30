Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri İsrail polisi, Kudüs’te Filistinli bir kadını öldürdü
Giriş Tarihi: 30.9.2021 08:53 Son Güncelleme: 30.9.2021 09:17

İsrail polisi, Kudüs’te Filistinli bir kadını öldürdü

AA
İsrail polisi, Kudüs’te Filistinli bir kadını öldürdü

İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla ateş açtığı Filistinli kadın hayatını kaybetti.

Polisten yapılan yazılı açıklamada, 30 yaşındaki Filistinli kadının Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'nın "Silsile (Zincirli) Kapısı'nda duran polislere keskin bir cisimle saldırı girişiminde bulunduğu" öne sürüldü.

Açıklamada, polisin kadına gerçek mermiyle ateş ederek etkisiz hale getirdiği ifade edilerek, daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

ESKİ ŞEHİR BÖLGESİNİN BAZI KAPILARI KAPATILDI

İsrail polisi, söz konusu olayın ardından Şam Kapısı da dahil olmak üzere Eski Şehir bölgesinin bazı kapılarını kapattı.

Öte yandan yerel kaynaklara göre, Filistinli kadının işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine bağlı Kabatiya beldesi nüfusuna kayıtlı İsra Huzeyme olduğu ifade edildi.

İsrail güçleri, "bıçaklı saldırı" veya "araçla ezme" girişimi iddiasıyla Filistinlilere yönelik ihlallerini sürdürürken, insan hakları örgütleri İsrail'i Filistinlilere karşı yargısız infaz yapmakla suçluyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
İsrail polisi, Kudüs’te Filistinli bir kadını öldürdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA