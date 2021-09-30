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Giriş Tarihi: 30.9.2021

Lennon’ın kaseti 58 bin dolara satıldı

Lennon’ın kaseti 58 bin dolara satıldı
Dünyaca ünlü Beatles grubunun üyesi John Lennon'a ait yayınlanmamış bir şarkının kayıtlı olduğu kaset, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki açık artırmada satıldı. Lennon ve Yoko Ono'ya ait nadir bulunan kaset, müzayedede 58 bin 300 dolara alıcı buldu. Beatles grubu dağılmadan aylar önce, 4 Danimarkalı genç tarafından yapılan 33 dakikalık kasetin, 50 yıldan uzun süre önce kaydedildiği bildirildi. Söz konusu kasetin içinde, Lennon ve Yoko ile yapılan röportaj ve Lennon'a ait daha önce yayınlanmamış bir şarkı olduğu aktarıldı.
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Lennon’ın kaseti 58 bin dolara satıldı
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