Yunanistan’dan AB’ye ’göçmen’ çağrısı: Türkiye ile yapıcı bir şekilde çalışılmalı

GÖÇ SORUNUNUN YÖNETİMİNDE TÜRKİYE'NİN ÖNEMLİ ROLÜ VAR"

Miçotakis, "Göç sorununun yönetiminde Türkiye'nin oynadığı önemli rolü hep açık bir şekilde ifade ettim, bu nedenle Avrupa'ya Türkiye ile yapıcı bir şekilde çalışması için ısrar ediyorum." ifadesini kullandı.