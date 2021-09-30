Yunanistan’dan AB’ye ’göçmen’ çağrısı: Türkiye ile yapıcı bir şekilde çalışılmalı

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Atina Demokrasi Forumu'nda yaptığı konuşmada, Fransa ile hafta başında imzaladığı savunma iş birliği anlaşması, sığınmacı sorunu, koronavirüs salgını ile mücadele ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Miçotakis, göçmen sorununun yönetiminde Türkiye'nin rolüne dikkat çekti.
"BAZI AB ÜLKELERİ SIĞINMACI KONUSUNDA DAYANIŞMAYA YANIŞMIYOR"
Başbakan Miçotakis, Yunanistan'ın düzensiz göç akınına karşı sınırlarını korumaya devam edeceğini, 2020'deki olayların tekrarlanmasına izin vermeyeceklerini savunarak, bazı Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin sığınmacı sorununda dayanışmaya yanaşmadığını kaydetti.
GÖÇ SORUNUNUN YÖNETİMİNDE TÜRKİYE'NİN ÖNEMLİ ROLÜ VAR"
Miçotakis, "Göç sorununun yönetiminde Türkiye'nin oynadığı önemli rolü hep açık bir şekilde ifade ettim, bu nedenle Avrupa'ya Türkiye ile yapıcı bir şekilde çalışması için ısrar ediyorum." ifadesini kullandı.
"SORUNLARI DİYALOG YOLU İLE ÇÖZMEK İSTİYORUZ"
Yunanistan'ın Fransa'dan satın almaya karar verdiği 3 yeni firkateynin Yunan Deniz Kuvvetlerinin caydırıcı gücünü artıracağını iddia eden Miçotakis, Türkiye ile silahlanma yarışına girmeye niyetli olmadığını, Atina'nın sorunları diyalog yolu ile çözmek istediğini kaydetti.
FRANSA İLE SAVUNMA İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMASI
Yunanistan ve Fransa salı günü, taraflardan birinin saldırıya uğraması halinde, diğerinin yardım etmesini öngören, savunmaya yönelik bir iş birliği anlaşması imzalamıştı.
Anlaşmanın imzalandığı Paris'te düzenlenen ortak basın açıklamasında Yunanistan'ın Fransa'dan üç Belharra tipi fırkateyn almaya karar verdiği de bildirilmişti.