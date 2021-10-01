ABD’li ilaç şirketi Merck duyurdu! Kovid-19’dan ölüm riskini yüzde 50 azaltıyor

KOVİD-19'U TEDAVİ ETTİĞİ KANITLANAN İLK HAP OLABİLİR

Onaylanması halinde Kovid-19'u tedavi ettiği kanıtlanan ilk hap olması beklenen molnupiravirin, salgınla mücadelede önemli bir adım olabileceğine işaret edilen açıklamada, hastaların molnupiravir hapını beş gün boyunca günde iki kez alması gerekeceği kaydedildi.