Facebook gerçekleri sakladı! Çocuklar ve gençler için gerekli tedbirleri almadı!

ABD Senatosunda gerçekleştirilen oturuma katılan Facebook Küresel Güvenlik Yönetimi Direktörü Antigone Davis, senatörlerin yoğun eleştirilerine maruz kaldı. Cumhuriyetçi Senatör Ted Cruz, Facebook'un, ürünlerinin negatif etkileriyle ilgili hemen her şeyi kamuoyundan sakladığını ve bu konudaki araştırmalara ilişkin kamuoyunu bilgilendirmediğini iddia etti.

Cruz, Facebook ve Instagram üzerindeki paylaşımlardan etkilenerek intihara teşebbüs eden İngiliz çocuk ve gençlerle ilgili güncel bir araştırmaya atıfta bulunarak, Facebook'un bu konuda bir şey yapıp yapmadığını sordu. Sorularına net yanıtlar alamayan Cruz, "Facebook ürünleri nedeniyle kaç çocuk ve gencin intihara teşebbüs ettiğini araştırmamışsınız, kamuoyundan her şeyi saklıyorsunuz." dedi.