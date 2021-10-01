Fransa’da 89 caminin 3’te 1’i kapatıldı

MÜSLÜMANLARA yönelik baskıların her geçen gün arttığı Fransa
'da Kasım 2020'den bu yana 89 camiden 3'te 1'i kapatıldı. İçişleri Bakanı Gerald Darmanin
, "ayrılıkçı" yasası yürürlüğe girmeden önce ülkede 'aşırıcıların' bulunduğu 650 yerin kapatıldığını söyledi. Ülkede sosyal medya üzerinden yapılan 'radikal' paylaşımların da yüzde 80'inin 48 saat içinde kaldırıldı.
SARKOZY'E BİR YIL EV HAPSİ VE ELEKTRONİK KELEPÇE
FRANSA'NIN eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy
, 2012'de kaybettiği seçimde yasa dışı finansman sağladığı gerekçesiyle 1 yıl ev hapsine çarptırıldı. Sarkozy
, elektronik keyepçe ile takip edilecek. Sarkozy, 2007-2012 arasında cumhurbaşkanlığı görevinde bulunmuştu.