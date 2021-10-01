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Giriş Tarihi: 1.10.2021 08:53

Japonya'da tayfun alarmı: Uçak ve tren seferleri iptal edildi

AA
Japonya’da tayfun alarmı: Uçak ve tren seferleri iptal edildi

Japonya'nın doğusu ve güneyini etkisi altına alan tropik Mindulle Tayfunu nedeniyle uçak ve tren seferleri iptal edildi.

Pasifik Okyanusu'nda ortaya çıkan ve hafta içi Doğu Çin Denizi'ne ilerleyen Mindulle Tayfunu, Japonya'nın Honşu adasının güneyinde etkili olmaya başladı.

Kamu yayıncısı NHK'ya göre, Tokyo'daki Haneda Havalimanı'nda 120'den fazla uçak seferi ile Çiba ve İbaraki eyaletlerindeki tren seferleri tayfun nedeniyle iptal edildi.

HALKA UYARI

Kanto bölgesinin güneydoğusundaki İzu adası kıyılarına, yüksekliği 11 metreyi bulan dalgalar vururken, bölge halkının toprak kayması ve nehir taşkınlarına karşı tedbirli olması istendi.

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), Honşu'nun kuzeyine yönelecek tayfunun saatte 100 kilometre hızı bulan rüzgarların Tokyo ve çevre eyaletlerinde etkisini sürdüreceğini bildirdi.

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Japonya'da tayfun alarmı: Uçak ve tren seferleri iptal edildi
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