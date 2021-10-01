MEKSİKA'DAKI Popocatepetl Yanardağı ve Kanarya Adaları
'ndaki Cumbre Vieja Yanardağı'ndan sonra ABD
'nin Hawaii eyaletinde
yer alan Kilauea Yanardağı da faaliyete geçti. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi
, soğuyan bir lav gölünün bulunduğu yanardağdaki çatlaktan lav çıkışı tespit edildiğini duyurdu. Ancak patlamanın evlerin bulunduğu bölgede olmadığı, lavların tamamının Hawaii Yanardağlar Ulusal Parkı
'nda gerçekleştiği bilgisi paylaşıldı. Kanarya Adaları'ndaki lavların ise 11 gün içerisinde 656 evi yok ettiği açıklandı.