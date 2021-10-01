Koronavirüs salgını ne zaman bitecek? DSÖ’den net yanıt...

TOPLAM VAKA SAYISI DÜŞÜYOR

DSÖ'ye göre koronavirüs salgınında vaka sayıları düşüyor. Son haftalarda vakalar, önceki haftalarda 4 milyon yeni enfeksiyon görülürken dünya çapında bildirilen bu sayı 3.6 milyon yeni vakayla düştü.

Dünyanın hemen hemen her yerinde azalan vaka sayılarının iki aydan uzun bir süre içinde ilk nemli düşüş olarak görüldüğüne işaret edildi. Son olarak yayınlanan DSÖ verilerine göre, en fazla düşüş olan bölgeler yüzde 22 ile Orta Doğu ve yüzde 16 ile Güneydoğu Asya oldu.