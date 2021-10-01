Koronavirüs salgını ne zaman bitecek? DSÖ’den net yanıt...

Koronavirüs salgını ile ilgili Dünya Sağlık Örgütü'nden dikkat çeken açıklamalar geldi. DSÖ'den yapılan açıklamada 'Koronavirüs salgını ne zaman sona erecek?' sorusuna net bir yanıt geldi. DSÖ'nün son raporlarına göre, koronavirüs salgınının küresel olarak azalmakta olduğu belirtilirken yeni vaka sayısının haftadan haftaya azaldığını ifade edildi.
DSÖ Halk Sağlığı, Çevre ve İklim Değişikliği Departmanı Direktörü María Neira, aşılama ile birlikte Mart 2022'ye kadar sağlık krizinin sona erebileceğini tahmin ettiklerini bildirdi. Neira, koronavirüs salgınının bitmesinin hızlandırılmasına ve ilaçların bulunabilirliğine bağlı olacağını söyledi.
TOPLAM VAKA SAYISI DÜŞÜYOR
DSÖ'ye göre koronavirüs salgınında vaka sayıları düşüyor. Son haftalarda vakalar, önceki haftalarda 4 milyon yeni enfeksiyon görülürken dünya çapında bildirilen bu sayı 3.6 milyon yeni vakayla düştü.
Dünyanın hemen hemen her yerinde azalan vaka sayılarının iki aydan uzun bir süre içinde ilk nemli düşüş olarak görüldüğüne işaret edildi. Son olarak yayınlanan DSÖ verilerine göre, en fazla düşüş olan bölgeler yüzde 22 ile Orta Doğu ve yüzde 16 ile Güneydoğu Asya oldu.
AVRUPA'DA VAKA SAYILARINDA ARTIŞ VAR
DSÖ'ye göre, ölümlerin bir önceki haftaya benzer olduğu Avrupa ve yüzde 5'lik bir artışın olduğu Afrika dışında tüm bölgeler ölümlerde yüzde 15'ten fazla düşüş bildirdi. Salgının başlangıcından bu yana 232 milyon koronavirüs enfeksiyonu kaydedildi ve bu vakaların 4.7 milyonu hayatını kaybetti.