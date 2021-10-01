Son Dakika Haberi: Dışişleri Bakanlığı’ndan Yunanistan’a çok sert tepki: Boş bir hayaldir

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Elysee Sarayı'nda görüşen Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis iki ülke arasında savunma alanındaki iş birliğini güçlendirmeye karar verdiklerini kaydetmişti. Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos ise yapılan anlaşmanın deniz yetki alanlarını kapsadığını belirtmişti. Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunan bakanın skandal açıklamalarına çok sert tepki geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada; 'Yunanistan'ın maksimalist deniz yetki alanı ve hava sahası iddiaları uluslararası hukuka aykırıdır.' denilirken 'NATO İttifakına zarar verecek şekilde, Türkiye karşıtı ikili askeri ittifaklar kurmak suretiyle bize kabul ettirebileceğini düşünmesi boş bir hayaldir.' ifadeleri kullanıldı.