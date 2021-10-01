Son Dakika Haberi: Dışişleri Bakanlığı’ndan Yunanistan’a çok sert tepki: Boş bir hayaldir

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Elysee Sarayı'nda görüşen Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis iki ülke arasında savunma alanındaki iş birliğini güçlendirmeye karar verdiklerini kaydetmişti. Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos ise yapılan anlaşmanın deniz yetki alanlarını kapsadığını belirtmişti. Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunan bakanın skandal açıklamalarına çok sert tepki geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada; 'Yunanistan'ın maksimalist deniz yetki alanı ve hava sahası iddiaları uluslararası hukuka aykırıdır.' denilirken 'NATO İttifakına zarar verecek şekilde, Türkiye karşıtı ikili askeri ittifaklar kurmak suretiyle bize kabul ettirebileceğini düşünmesi boş bir hayaldir.' ifadeleri kullanıldı.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde;
BOŞ BİR HAYAL
Yunanistan'ın maksimalist deniz yetki alanı ve hava sahası iddiaları uluslararası hukuka aykırıdır. Yunanistan'ın uluslararası toplum tarafından da sorgulanan bu iddialarını, NATO İttifakına zarar verecek şekilde, Türkiye karşıtı ikili askeri ittifaklar kurmak suretiyle bize kabul ettirebileceğini düşünmesi boş bir hayaldir.
KARARLILIĞIMIZI DAHA DA ARTTIRACAKTIR
Bu tür beyhude çabalar, Ege ve Akdeniz'de hem kendi haklarımızı hem de KKTC'nin haklarını korumak konusundaki kararlılığımızı daha da arttıracaktır.
YUNANİSTAN'IN SORUNLU POLİTİKASI
Yunanistan'ın işbirliği yerine silahlanma, Türkiye'yi izole etme ve yabancılaştırma politikası, esasen kendisine ve üyesi olduğu AB'ye zarar verecek, bölgesel barış ve istikrarı tehdit eden sorunlu bir politikadır.