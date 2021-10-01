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Giriş Tarihi: 2.10.2021 00:55 Son Güncelleme: 2.10.2021 01:07

Son dakika: İngiltere'de benzin krizinde asker devrede!

Son dakika: İngiltere’de benzin krizinde asker devrede!

Son dakika haberleri: İngiltere'de yaşanan benzin krizinde asker devreye girdi. Askerler pazartesiden itibaren akaryakıt dağıtımına başlayacak.

Son dakika haberleri: İngiliz hükümetinden yapılan açıklamaya göre, 100'ü şoför olmak üzere yaklaşık 200 asker, istasyonlar üzerindeki baskıyı hafifletmek için "geçici" destek sağlayacak.

İLK TESLİMATLAR PAZARTESİ SABAHI YAPILACAK

Bir hafta boyunca tankerleri ve benzin istasyonlarının depolarını nasıl dolduracaklarını öğrenen askerler, ilk teslimatları pazartesi sabahı yapacak.

Ayrıca, 300'e kadar yabancı akaryakıt tankeri sürücüsü de mart ayının sonuna kadar İngiltere'de çalışmak üzere çok kısa sürede göreve başlayacak.

PETROL İSTASYONLARININ YÜZDE 26'SINDA NE BENZİN NE DE DİZEL BULUNUYOR

İngiltere'de yapılan bir araştırmada, petrol istasyonlarının en az yüzde 26'sında ne benzin ne de dizel bulunuyor.

NE OLMUŞTU?

Kriz, önceki hafta BP ve Tesco Alliance'ın ülke çapında ağır vasıta sürücüsü sıkıntısı nedeniyle tedarikin kesintiye uğradığını açıklamasının ardından başlamıştı.

Açıklama sonrası istasyonlar önünde uzun kuyruklar oluşurken, bazı istasyonlarda akaryakıt bitmişti. Sorunun çözümü için kısa süreli olarak askerlerden yararlanacağı açıklanmıştı.

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Son dakika: İngiltere'de benzin krizinde asker devrede!
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