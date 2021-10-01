Son dakika bilgisi Uzak Doğu'da gerilimin yükseldiğini işaret etti. Çin Halk Cumhuriyeti'nin savaş uçakları Tayvan hava sahasına girdi. Üstelik savaş uçağı sayısı tam 25. Tayvan ise Çin savaş uçaklarını izlemek için kendi hava kuvvetlerini devreye aldı. Son dakika bilgisine göre füze sistemi de konuşlandırıldı.
Son dakika haberi dünyayı şoke uğrattı. Tayvan ve Çin arasında yükselen gerilim merakla izleniyor.
Tayvan, Çin'e ait 25 askeri uçağın Hava Savunma Tanımlama Sahası'na (ADIZ) girdiğini bildirdi.
Tayvan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Çin Hava Kuvvetlerinin, 25 savaş ve bombardıman uçağıyla ADIZ'yi ihlal ettiği belirtildi.
Açıklamada, Tayvan'ın Çin'e ait uçakların izlenmesi için uçak gönderdiği ve füze sistemi konuşlandırdığı ifade edildi.
Çin 15 Haziran'da 28, 5 Eylül'de 19, 16 Eylül'de de 9 ve 23 Eylül'de de 24 savaş uçağıyla ADIZ'yi ihlal etmişti.
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Son dakika: Uzak Doğu'dan şok haber! 25 Çin savaş uçağı Tayland hava sahasına girdi