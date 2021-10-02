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Giriş Tarihi: 2.10.2021 12:56

Bangladeş'te yönetimden flaş karar! Yayınları durduruldu...

AA
Bangladeş’te yönetimden flaş karar! Yayınları durduruldu...

Bangladeş'te, tüm yabancı kanalların yayını "yayın politikasını yerine getirmediği" gerekçesiyle durduruldu.

Bangladeş Kablolu Yayın Operatörleri Derneğinin (COAB) kurucusu ve Başkanı SM Enver Parvez, yaptığı açıklamada, kablo operatörlerinin programlar arasında reklam yayınlayan yabancı televizyon kanallarının yayınlarının kesildiğini söyledi.

Parvez, "Yerel televizyon kanallarımız olduğu için yabancı kanalların ticari reklamlarla rastgele çalışmasına izin veremeyiz." ifadesini kullandı.

Hint kanallarının yoğun ilgiyle izlendiği ülkede, "yayın politikasını yerine getirmediği" gerekçesiyle tüm yabancı kanalların yayının durdurulması tepkiyle karşılandı.

Bangladeşli TV kanalı sahipleri daha önce endişelerini dile getirerek yabancı televizyon kanallarının reklam yayınlamayı bırakması çağrısında bulunmuştu.

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Bangladeş'te yönetimden flaş karar! Yayınları durduruldu...
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