Fransa’da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 31 kişi hayatını kaybetti

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan Fransa'da, günün verileri açıklandı.

31 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Halk Sağlığı Kurumunun açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 31 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 116 bin 789'a çıktı.

4 BİN 948 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

Kovid-19 saptanan kişi sayısı ise 4 bin 948 artışla 7 milyon 23 bin 315 oldu. Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 1,1'e indi.

AŞILANAN KİŞİ SAYISI

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana ilk doz Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 50 milyon 603 bin 886'ya ulaştı, 48 milyon 773 bin 888 kişiye de ikinci doz aşı uygulandı. Böylece ülke nüfusunun yüzde 72,3'ü tamamen aşılanmış oldu.