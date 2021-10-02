Gürcistan yerel seçimler için sandık başına gitti

Gürcistan'da halk, 64 belediye başkanı ve 2 bin 68 belediye meclisi üyesini belirlemek için oy kullanmaya başladı. Yerel saatle 08.00'de sandık başına giden 3 milyon 513 bin 884 seçmen, 4 yıllığına belediye başkanları ve belediye meclisi üyeleri seçecek. Sandıkların 20.00'de kapanacağı ülkede ilk sonuçların gece saatlerinde açıklanması bekleniyor.

ANLAŞMA GÖRÜŞ AYRILIĞI YARATTI

Gürcistan'da yıl başında ortaya çıkan siyasi krizin sona ermesi için Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'in nisanda hazırladığı 5 maddelik "Gürcistan'ın İlerleme Yolu" adlı anlaşmayı imzalamıştı.

Anlaşma 20 Nisan'da muhalefette görüş ayrılığına neden olmuştu. Ana muhalefet partisi Birleşik Ulusal Hareketi ile büyük partilerden Avrupalı Gürcistan ve bazı partiler anlaşmanın imzalaması konusunda çekimser kalmıştı, iktidardaki Gürcü Hayali Partisi ile diğer muhalefet partileri anlaşmayı imzalamıştı.