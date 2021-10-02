İlk kez yapılıyor… Katar milletvekili seçimleri için sandık başında

Katar'da ilk kez yapılan Şura Meclisi (Parlamento) seçimleri için oy verme işlemi başladı.

26 KADIN ADAY VAR

İlk kez milletvekili seçimlerinin yapıldığı Körfez ülkesi Katar'da, seçimlere katılımın yüksek olması bekleniyor. 26 kadın adayın da katıldığı seçimlerde oy verme işlemi saat 18.00'e kadar devam edecek.