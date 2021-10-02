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Giriş Tarihi: 2.10.2021 10:14

İlk kez yapılıyor… Katar milletvekili seçimleri için sandık başında

AA
İlk kez yapılıyor… Katar milletvekili seçimleri için sandık başında

Katar’da ilk kez yapılan milletvekili seçimleri, sabah saatleri itibarıyla başladı. 26 kadın adayın da olduğu seçimler, akşam saatlerine kadar devam edecek.

Katar'da ilk kez yapılan Şura Meclisi (Parlamento) seçimleri için oy verme işlemi başladı.

26 KADIN ADAY VAR

İlk kez milletvekili seçimlerinin yapıldığı Körfez ülkesi Katar'da, seçimlere katılımın yüksek olması bekleniyor. 26 kadın adayın da katıldığı seçimlerde oy verme işlemi saat 18.00'e kadar devam edecek.

Katar'daki 30 seçim bölgesinde 234 aday, 45 sandalyeden 30'unu kazanmak için yarışacak. Meclisteki diğer sandalyeler ise Emir Şeyh Temim bin Hamed Al Sani tarafından atanacak.

Al Sani, ülkede yasama görevini yerine getiren Şura Meclisi üyelerinin seçimle belirlenmesini öngören bir seçim yasası kararnamesi yayınlamıştı.

Al Sani tarafından 29 Temmuz'da yayımlanan kararnamede, Şura Meclisi üyeliğine seçme seçilme hakkına sahip olunabilmesi için "asli uyruğun Katar olması" şartının yanı sıra "kişinin dedesinin Katarlı ve ülkede doğması kaydı" da getirilmişti.

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İlk kez yapılıyor… Katar milletvekili seçimleri için sandık başında
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