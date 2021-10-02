Kaşıkçı vahşetinde 3 yıllık sessizlik

Washington Post
yazarı Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı
'nın Suudi yetkililer tarafından katledilmesinin üzerinden 3 yıl geçti. Evlilik işlemleri için Suudi Arabistan
'ın İstanbul Levent
'te bulunan başkonsolosluğuna giren Kaşıkçı, buradan bir daha çıkamadı. Suudi Arabistan'dan gelen aralarında adli tıp uzmanının yanı sıra istihbarat ve rütbeli askerlerin de bulunduğu 15 kişilik infaz timi tarafından hunharca konsolosluk binasında katledildi.
Vahşi cinayete katılan isimlerin Türkiye'de yargılanmasına yönelik tüm talepler reddildi ve işbirliğine yanaşılmadı. Cinayetle ilgili görevlendirilen Birleşmiş Milletler Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard'ın soruları da yanıtsız bırakıldı.
Suudi Arabistan yönetimi, cinayetle bağlantılı oldukları gerekçesiyle 5'i idam talepli 11 kişi hakkında dava açtı. Beş sanık 20'şer yıl hapis cezası aldı. Davada yargılanan sanıklardan biri 10 yıl, ikisi yedi yıl hapis cezasına mahkum oldu. Ancak Suudi yetkililer tarafından ceza verilen sanıkların ismi paylaşılmadı. Kaşıkçı'nın cesedinin nerede olduğuna ilişkin herhangi bir ifadede bulunulmadı.
SON BAKIŞ...
Dava dosyasından yeni gün yüzüne çıkan ifadeler vahşet günü olan 2 Ekim tarihinde Kaşıkçı'nın konsolosluk binası içerisindeki son anlarına tanıklık ediyor. Tanık ifadelerinde en dikkat çeken Kaşıkçı'yı öldürülmesinden dakikalar önce gören katip Emine B.'nin ifadesi oldu. İfadeye göre Kaşıkçı, konsolosun makamının bulunduğu kata çıkmak için giriş katındaki asansöre yöneldi. Emine B., "Kendimce 'Bu adam çok beyaz, kesin Türklük var, Suudilere hiç benzemiyor' diye aklımdan geçirdim. Konsolosluktan çıktığını görmedim" ifadelerini paylaştı.