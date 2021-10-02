Kum tanesi kadar küçük uçan mikroçip

Northwestern Üniversitesi
'nden araştırmacılar şimdiye kadarki insan yapımı en küçük uçan nesneyi, ufak, hareketli bir mikroçip geliştirdi. Araştırmacılar kirliliği takip edebilen uçan çipler oluşturmak için bitki tohumlarının aerodinamik özelliklerinden ilham aldı. "Mikro uçucular" yaklaşık olarak bir kum tanesi büyüklüğünde ve bir itici güç ya da motor gerektirmiyor. Sensörler, güç kaynakları ve kablosuz iletişim için antenler taşıyabilen ve veri depolayabilen çip, bunun yerine akçaağaçların pervane benzeri tohumları gibi rüzgarı yakalıyor ve havada dönerek yere iniyor. Bu da onu hava kirliliğini ve hava yoluyla bulaşan hastalıkları takip etmek için ideal hale getiriyor.