La Palma’da kırmızı alarm! Sokağa çıkma yasağı geldi…

La Palma'da 50 yıl aradan sonra aktif olan ilk yanardağ Cumbre Vieja'dan çıkan lavlar 700 hektardan fazla alanı kaplarken, bu zamana kadar 31 kilometrelik yolun üzerinden geçerek 870'i tamamen kül olan 1000'den fazla eve zarar verdi.

Lavlar, 28 Eylül'den bu yana aktığı Atlas Okyanusu'nda ise 27 hektarlık alanı doldurup, denizde ilerlemeye devam ederek 30 metre derinliğe kadar ulaştı.