Şehre inen ayılara karşı Rock müzikli uyarı

Japonya
'nın Iwate bölgesinde, şehir merkezlerinde görülmeye başlayan ayılara karşı hem ayıları uzaklaştırmak hem de şehirde yaşayanları uyarmak amacıyla Rock müzik şarkısı çalınıyor. Ayılar sık görüldüğü bölgede şehir merkezine inen ayılar bazen insanlara saldırıyor. Ülkenin kuzeyindeki Iwate bölgesinde son zamanlarda daha çok ayı görülmesi üzerine yetkililer yaşayanları uyarmak için bir Rock şarkısı hazırladı. Şarkıda, "Yavru ayıların sevimli olduğunu mu düşünüyorsun? Bu masum düşünceden vazgeç, yavrunun yakınında bir büyük ayı olacak ve sana saldıracak" ifadeleri yer alıyor.