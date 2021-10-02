Sincabın ceviz deposu otomobil motoru

ABD
'nin Kuzey Dakota eyaletinde yaşayan Bill Fischer, otomobilinin motorunu kontrol etmek için kaputu açtığında büyük bir sürprizle karşılaştı. Motorun neredeyse her yerinde ağaçtan toplanmış yüzlerce ceviz vardı. Cevizleri bir kızıl sincabın ağaçlardan toplayıp getirdiğini, otomobilini de bunları saklamak için depo olarak kullandığını fark eden Fischer, "Birçok yerde, radyatör fanında, her yerde ceviz vardı. Sanırım kışın burada kamp yapmayı planlıyordu" dedi. Cevizleri kaplara doldurup otomobilini temizleyen Fischer, cipten neredeyse 160 litrelik kabı dolduracak kadar ceviz çıkardığını belirtti.