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Giriş Tarihi: 2.10.2021 11:50 Son Güncelleme: 2.10.2021 12:10

SON DAKİKA: Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan ve GKRY'ye sert uyarı: Bu eylemlere alet olmayın

DHA
SON DAKİKA: Dışişleri Bakanlığı’ndan Yunanistan ve GKRY’ye sert uyarı: Bu eylemlere alet olmayın

Son dakika haberleri… Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan ve GKRY’nin Doğu Akdeniz’de gerginliği artıran faaliyetlerinin ardından flaş açıklamada bulundu.

Son dakika haberleri… Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan ve GKRY'nin Doğu Akdeniz'de gerginliği artıran faaliyetlerinin ardından flaş açıklamada bulundu.

Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada, "Yunanistan ve GKRY'nin son aylarda Doğu Akdeniz'de gerginliği arttırarak tek yanlı ve tahrikkar faaliyetlerde bulunmaya teşebbüs ettiği görülmektedir. Nitekim Yunanistan'ın son dönemde kıta sahanlığımızı ihlal girişimlerine ilaveten, GKRY de Malta bayraklı, İtalyan sahipli bir gemiyle 3 Ekim tarihinden itibaren KKTC'nin haklarını ve ülkemizin kıta sahanlığını ihlal edecek şekilde bir araştırma yapacağını duyurmuştur. GKRY Kasım ayında da Ada'nın güneyinde yeni bir sondaja başlayacağını duyurmaktadır. Tüm bu tek yanlı eylemler Doğu Akdeniz'de gerginliği arttıracak, barış ve istikrarı tehdit edecektir. Yunanistan ve GKRY'nin bu tek yanlı eylemlerine karşı sahada ve masada gerekli adımlar atılmakta olup, bu eylemlere alet olmamaları gerektiği üçüncü ülkelerin de dikkatine getirilmektedir." İfadelerini kullandı.

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SON DAKİKA: Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan ve GKRY'ye sert uyarı: Bu eylemlere alet olmayın
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