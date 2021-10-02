Suriye’de olmak Türkiye’nin de hakkıdır

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rusya
ve ABD
'ye Suriye
'ye girme hakkı tanındıysa Türkiye
'nin de aynı hakka sahip olduğunu söyledi.
Kalın, Alman Der Spiegel
dergisine yaptığı açıklamada, ABD'nin, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı olan YPG'ye destek sağlaması gibi konularda Türkiye'nin ihtiyaçlarını zaman zaman dikkate almadığını, bunun kabul edilemeyeceğini bildirdi. ABD Başkanı Joe Biden
'ın PKK'nın Suriye'deki uzantısının Türkiye tarafından ulusal bir tehdit olarak algılanmasını anlayamadığını kaydeden Kalın, "İki ülke arasında diğer sorunlu konu ise Gülen örgütünün ABD'de serbestçe hareket edebilmesidir. Bu durum, soru işaretlerine neden olmakta ve müttefikler arasındaki ilişkileri olumsuz etkilemektedir" dedi.
Türkiye'nin Suriye'de uluslararası hukuku ihlal ettiği iddialarını reddeden Kalın, "Uluslararası hukuku ihlal eden Esed ve PKK'dır. Bu iki sorun çözüldü mü? O halde neden şimdi Türkiye'ye odaklanılıyor? Bizim için orada meşru müdafaa hakkımız söz konusudur. Eğer Rusya ve ABD'ye Suriye'ye girme hakkı tanındıysa, biz de bu hakka sahibiz" değerlendirmesinde bulundu.