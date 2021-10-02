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Giriş Tarihi: 2.10.2021

‘Uyuyan’ prens 15 yıldır bu halde

‘Uyuyan’ prens 15 yıldır bu halde
Suudi Prenses Rima bint Talal, 15 yılı aşkın bir süre önce komaya giren ve 'Uyuyan Prens' olarak bilinen yeğeni Prens Velid bin Halid'in videosunu paylaştı. 2005'te geçirdiği trafik kazası sonrası hastaneye kaldırılan Prens Velid bin Halid, milyarder Suudi Arabistanlı yatırımcı Prens Velid bin Talal'ın yeğeni. Twitter'da prensin videosunu paylaşan Prenses Rima, "En kıymetlim, Allah seni korusun ve iyileştirsin" ifadelerini kullandı. Görüntülerde Prens Velid'in bir yaşam destek makinesine bağlı olduğu görülüyor.
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‘Uyuyan’ prens 15 yıldır bu halde
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