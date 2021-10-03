Gürcistan’daki yerel seçimlerde Gürcü Hayali Partisi önde

Ülkenin 64 belediye başkanı ve 2 bin 68 belediye meclisi üyesinin belirlenmesi için düzenlenen yerel seçimlerle ilgili Gürcistan Merkez Seçim Komisyonu tarafından açıklanan ilk resmi sonuçlara göre, Gürcü Hayali Partisi yüzde 47,71 oyla ilk sırada bulunuyor. Muhalefetteki Birleşik Ulusal Hareketi yüzde 31,37 oy alarak ikinci, Gakharia-Gürcistan İçin Partisinin de yüzde 7,1 oyla 3. sırada olduğu belirtildi

Öte yandan, Gürcistan Merkez Seçim Komisyonunun açıkladığı sonuçlara göre, başkent Tiflis de dahil ülkenin en büyük 5 kentinde hiçbir belediye başkan adayı yüzde 50 barajını geçemediği için ikinci tura gidilecek.

Sonuçlara göre, Kutaisi ve Batum'da muhalefet partisi Birleşik Ulusal Hareketinin adayları iktidar adaylarından daha çok oy aldı, başkent Tiflis, Rustavei ile Poti'de ise Gürcü Hayali'nin adayları lider konumunda.

Tiflis'te iktidar partisinin adayı ve mevcut Belediye Başkanı Kakha Kaladze yüzde 45,32, Birleşik Ulusal Hareketinin Başkanı ve Tiflis Belediye Başkanı adayı Nika Melia yüzde 34,15 oy aldı.

Belediye başkanı adaylarının seçilebilmek için oyların yüzde 50'sinden fazlasını almaları gerekiyor.

Şimdiye kadar oyların yarıya yakını sayıldı.

MUHALEFET İÇİN BİR "REFERANDUM" İKTİDAR İÇİNSE SIRADAN BİR SEÇİM

Gürcistan, yıl başında ortaya çıkan siyasi krizin sona ermesi için Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'in nisanda hazırladığı 5 maddelik "Gürcistan'ın İlerleme Yolu" adlı anlaşmayı imzalamıştı.

Anlaşma 20 Nisan'da muhalefette görüş ayrılığına neden olmuştu. Birleşik Ulusal Hareketi ile büyük partilerden Avrupalı Gürcistan ve bazı partiler anlaşmanın imzalaması konusunda çekimser kalmıştı, Gürcü Hayali Partisi ile diğer muhalefet partileri anlaşmayı imzalamıştı.

Gürcü Hayali Partisi Başkanı ve milletvekilli İrakli Kobakhidze, 28 Temmuz'da düzenlediği olağanüstü basın toplantısında, parti olarak anlaşmadaki maddelere yönelik tüm sorumluluklarını yerine getirdiklerini ancak Birleşik Ulusal Hareketi ile 4 siyasi partinin anlaşmayı henüz imzalamadığını hatırlatarak anlaşmanın geçerliliğini kaybettiğini söylemişti.

Birleşik Ulusal Hareketi ise söz konusu anlaşmayı 2 Eylül'de imzalamıştı.

Anlaşmada, 2 Ekim'deki yerel seçimde iktidardaki Gürcü Hayali Partisinin yüzde 43'ten az oy alması halinde 2022'de erken genel seçim yapılması maddesi yer alıyor.

Muhalefet, hükümetin 43'lük barajı geçememesi halinde iktidarı erken genel seçime zorlayacağı belirtiliyordu ama şimdiki sonuçlara göre bu artık mümkün görünmüyor.

Gürcü Hayali Partisinin yetkilileri ise ana muhalefetin Michel'in anlaşmasını zamanında imzalamadığı gerekçesiyle yerel seçimin sonuçları ne olursa olsun erken genel seçime gidilmeyeceğini kaydediyor.

SEÇİM İÇİN 8 YIL SONRA ÜLKESİNE DÖNEN SAAKAŞVİLİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Başbakan İrakli Garibaşvili, 8 yıl sonra ülkesine dönen eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'nin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Gürcistan'da hakkındaki çeşitli suçlamalardan gıyabi tutuklama kararı bulunan Saakaşvili gözaltına alındıktan sonra Rustavi kentindeki 12. hapishaneye nakledilmişti.

Saakaşvili açlık grevine başladığını açıklamıştı.

Dün sabah hapishaneden mektup gönderen Saakaşvili, halkı seçimde sandık başına gitmeye ve oylarına sahip çıkmaya çağırdı.

Hükümet yetkilileri Saakaşvili'nin Gürcistan'a dönmekteki amacının ülkede siyasi istikrarsızlık ve karışıklık çıkarmak olduğunu savundu.

Gürcistan Başsavcılığı, eski Cumhurbaşkanı ile ilgili davaların devam ettiğini ve Saakaşvili'nin ülkeye yasa dışı yollardan girmesi nedeniyle hakkında yeni bir davanın daha açıldığını duyurdu.