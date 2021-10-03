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Haberler Dünya Haberleri ‘İlişkilerimiz gelişiyor’
Giriş Tarihi: 3.10.2021

‘İlişkilerimiz gelişiyor’

‘İlişkilerimiz gelişiyor’

8 yılın ardından normalleşme sürecine giren Türkiye ve Mısır arasındaki ikili ilişkilerde pozitif adımlar sürüyor. Mısır Dışişleri Bakanı Şukri, “Devam etmesini umduğumuz gelişmeler var” dedi

2013'ten bu yana karşılıklı olarak maslahatgüzar düzeyinde sürdürülen ve son dönemde hız kazanan Türkiye ile Mısır arasındaki diplomatik ilişkilerde yeni gelişmeler yaşanıyor. MBC Mısır televizyon kanalında konuşan Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Türkiye ve Mısır Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin ikinci tur görüşmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye ve Mısır arasındaki ilişkilerin gelişme kaydettiğini belirten Şukri, "Devam etmesini umduğumuz gelişmeler var" dedi. Şukri, Türkiye ve Mısır arasındaki istikşafi istişarelerin ikinci turunda ikili ilişkiler ve bölgesel meselelerin ele alındığını ve bir değerlendirme yapıldığını kaydetti.

YENİ FORMÜL ARAYIŞI
Türkiye ve Mısır yetkilileri arasındaki istikşafi istişarelerin ikinci turunun ardından 8 Eylül'de Bloomberg televizyonuna konuşan Şukri, ülkesinin Türkiye ile "normal ilişkiler kurmak için bir formül arayışında" olduğunu söylemişti. Türkiye ile Mısır arasındaki diplomatik ilişkiler 2013'ten bu yana karşılıklı olarak maslahatgüzar düzeyinde sürdürülüyor. Bu süreçte iki ülke dışişleri bakanları arasında çeşitli vesilelerle kısa görüşmeler gerçekleştirilirken, Mısır'ın Ankara Büyükelçiliği ile İstanbul Başkonsolosluğu ve Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği ile İskenderiye Başkonsolosluğu faaliyetlerine devam ediyor. Mısır'ın daveti üzerine Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlığında Türkiye'den bir heyet 5-6 Mayıs'ta Kahire'yi ziyaret ederek görüşmelerde bulunmuştu. İki ülke arasındaki istikşafi istişarelerin ikinci turu, 7-8 Eylül tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilmişti.

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‘İlişkilerimiz gelişiyor’
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