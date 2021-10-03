‘İlişkilerimiz gelişiyor’

2013'ten bu yana karşılıklı olarak maslahatgüzar düzeyinde sürdürülen ve son dönemde hız kazanan Türkiye ile Mısır arasındaki diplomatik ilişkilerde yeni gelişmeler yaşanıyor. MBC Mısır televizyon kanalında konuşan Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Türkiye ve Mısır Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin ikinci tur görüşmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye ve Mısır arasındaki ilişkilerin gelişme kaydettiğini belirten Şukri, "Devam etmesini umduğumuz gelişmeler var" dedi. Şukri, Türkiye ve Mısır arasındaki istikşafi istişarelerin ikinci turunda ikili ilişkiler ve bölgesel meselelerin ele alındığını ve bir değerlendirme yapıldığını kaydetti.
YENİ FORMÜL ARAYIŞI
Türkiye ve Mısır yetkilileri arasındaki istikşafi istişarelerin ikinci turunun ardından 8 Eylül'de Bloomberg
televizyonuna konuşan Şukri, ülkesinin Türkiye ile "normal ilişkiler kurmak için bir formül arayışında" olduğunu söylemişti. Türkiye ile Mısır arasındaki diplomatik ilişkiler 2013'ten bu yana karşılıklı olarak maslahatgüzar düzeyinde sürdürülüyor. Bu süreçte iki ülke dışişleri bakanları arasında çeşitli vesilelerle kısa görüşmeler gerçekleştirilirken, Mısır'ın Ankara
Büyükelçiliği ile İstanbul
Başkonsolosluğu ve Türkiye'nin Kahire
Büyükelçiliği ile İskenderiye
Başkonsolosluğu faaliyetlerine devam ediyor. Mısır'ın daveti üzerine Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal
başkanlığında Türkiye'den bir heyet 5-6 Mayıs'ta Kahire'yi ziyaret ederek görüşmelerde bulunmuştu. İki ülke arasındaki istikşafi istişarelerin ikinci turu, 7-8 Eylül tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilmişti.